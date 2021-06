Auch am Wangener Freibad gibt es ab Fronleichnam eine Teststation

Auf dem Gelände der Eisbahn Stefanshöhe wird eine Corona-Teststation eingerichtet. Sie nimmt am Feiertag Fronleichnam ihren Betrieb auf. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Badehungrige, die spontan in die Stefanshöhe zum Schwimmen wollen und bisher die Suche nach einem Testtermin scheuten, können demnach nun unmittelbar beim Freibad fündig werden. Auf dem Gelände der Eisbahn wird eine privat betriebene Corona-Teststation eingerichtet. Dort kann man sich täglich von 14 und 18 Uhr, am Wochenende und am 3. Juni bereits ab 10 Uhr, testen lassen und mit der frischen Bescheinigung zur Freibadkasse oder in die Stadt. Die Zeit, bis das Testergebnis vorliegt, können die Freibadbesucher nutzen, um entweder das Kontaktdatenformular auszufüllen oder sich in die Luca-App einzuscannen. Auf diese Weise verkürzt sich die Wartezeit an der Kasse.