ASV Wangen feiert seinen 70. Geburtstag

Zum 70gsten waren Mitglieder und Gäste eingeladen, an verschiedenen Events teilzunehmen. Begonnen hat das Jubiläums-Wochenende mit einem Vereins-Darts-Turnier im ASV-Jugendheim. 32 Teilnehmer spielten in Zweier-Teams um den Turniersieg. Zudem lud der ASV zum gut besuchten Bambini-Turnier ein. 55 Spieler aus sechs Vereinen kämpften in zwölf Teams um Tore und sorgten für viele strahlende Gesichtern unserer jüngsten Fußballer. Am Nachmittag trafen sich die ASV-Passiven zum Boccia-Turnier am Jugendheim, mit freundlicher Bereitstellung der Bahn der Italiener. 16 Spieler genossen das tolle Wetter und warfen eifrig die Boccia-Kugeln. Am Mittag fand das Elfmeter-Turnier der Aktiven statt. Das Gaudi-Event, das von den Teilnehmern sehr ernst genommen wurde, bestritten zwölf Teams in drei Gruppen, ehe in Zwischengruppen die Finalspiele ausgespielt wurden. Zu gewinnen gab es neben Geldpreisen literweise Bier vom Sponsor Farny.

Im Anschluss trafen sich alle Teilnehmer, Mitglieder und Gäste am Jugendheim zur Jubiläums-Hockete. Bei ausgelassener Stimmung und vielen alten und neuen ASV-lern unter den Besuchern begrüßten die Vorstände Swen Gebert und Kai-Uwe Faber die zahlreichen Gäste. In seiner Ansprache lies der 1. Vorsitzende Kai-Uwe Faber die 70 Jahre noch einmal Revue passieren: jede Epoche hatte seinen Höhepunkt, seien es die Ringer in den 50er, die Wanderer in den 80ern, die Fußballer, der Bau des Vereinsheim, die Flohmärkte oder die langjährige Jugendarbeit, die Frauenturner mit engagierten Mitgliedern und die jüngste Abteilung, ASV Darts, die mit gut 30 Mitgliedern dem Verein sehr gut tut. Dabei er schickte unter lauten Beifall einen Gruß an Franz Huber, seit 1959 „dienstältestes“ Mitglied. Mit dem Versprechen, dass mit diesen engagierten Mitgliedern der ASV weitere 70 Jahre Bestand haben wird, schloss Faber seine Rede ab. Im Anschluss wurde nach sechs Jahren der Abteilungsleiter Fußball, Maximilian Steigenberger, mit einem Präsent verabschiedet. Spät in der Nacht verließen die letzten Gäste das Fest; unterm Strich ging ein gelungenes Jubiläums-Wochenende des ASV Wangen zu Ende.

Der ASV Wangen bietet mit seinen knapp 300 Mitgliedern in seinen Abteilungen Fußball (Aktiv und Jugend), Frauenturnen, Darts und Passiven-Sport (Boccia, Eisstockschießen) an. Wer Lust hat, das Angebot wahrzunehmen, ist jederzeit herzlich willkommen.