ASV Wangen feiert Jubiläum

Der ASV Wangen feiert einen runden Geburtstag. Wie der Verein mitteilt, steht das 70. Vereinsjubiläum an. Das möchte der Verein nun am Wochenende vom Freitag, 24. und Samstag, 25. Juni 2022 mit mehreren sportlichen Veranstaltungen feiern. Den Anfang macht die Dartabteilung am Freitagabend. Es wird ab 18 Uhr ein Doppel-Dart-Turnier in der ASV Hütte starten. Mitmachen kann jeder, der Spaß am Dart hat oder es einfach mal ausprobieren möchte. Weiter geht es am Samstag mit einem Bocchia-Nachmittag am Vereinsheim, dem Bambini-Turnier und dem 11-Meter-Turnier auf dem Gehrenberg. Ab 19 Uhr wird am Vereinsheim gefeiert.