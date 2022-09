Arnulf Rating präsentiert politisches Kabarett

Mit Arnulf Rating und seinem politischen Kabarett „Zirkus Berlin“ beginnt am Samstag, 10. September, um 20 Uhr das Joy-Kleinkunstprogramm in der Häge-Schmiede, wie eine Sprecherin der Stadt Wangen mitteilt.

Eigentlich wollte Arnulf Rating bloß die Zeitungen zum Altpapier bringen, doch dann bleibt er an einer Schlagzeile hängen: Was kommt nach Corona? War da was? Was war da? Diesen und weiteren Fragen geht er in seinem Programm auf den Grund - ganz nach dem Motto „Unterhaltung mit Haltung“. Als Letzter, der vom Berliner Kabarett-Trio „3 Tornados“ auf der Bühne steht, weiß er, woher der Wind weht.

Karten für Arnulf Ratings Programm „Zirkus Berlin“ gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, in der Bindstraße 10, telefonisch zu erreichen unter 07522/74211. Für Reservierungen ist Maria Neumann zuständig, welche per Email an maria.neumann49@t-online.de oder unter der Nummer 07522/29131 erreichbar ist. Auch über die Webseite www.reservix.de oder an der Abendkasse, am Samstag ab 18 Uhr geöffnet, sowie unter der Telefonnummer 07522/913627 können Tickets erworben werden.