Arbeitsmarkt weiter im Raum mit positivem Trend

Es sieht wahrlich nicht gut aus für das Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten. Zumindest finanziell steht am Ende eines jeden Jahres ein Defizit von mindestens drei Millionen Euro. Zusätzlich wabern auch Gerüchte über eine schlechte Stimmung in der Belegschaft und einen mangelhaften Führungsstil um das Krankenhaus.

Das Problem dabei: Kaum jemand traut sich in der Öffentlichkeit mit seinem Namen über das Thema zu sprechen. Die Sorge, den Job zu verlieren, oder aber die Angst vor der eigenen Courage sind einfach zu groß.