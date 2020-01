Arbeitslosenquote in der Region Wangen bleibt sehr niedrig

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Wangen hat im Dezember leicht zugenommen, ist aber im Jahresvergleich gesunken. Laut der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg waren Ende 2019 hierzulande 1257 Menschen arbeitslos gemeldet – 33 mehr als im November 2019, aber 63 weniger als noch im Dezember 2018. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 2,1 Prozent, vor einem Jahr hatte sie bei 2,2 Prozent gelegen. Ein umgekehrtes Bild ergibt sich bei den offenen Stellen. Hier stieg der Bestand im Dezember 2019 gegenüber dem Vormonat um 17 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr gab es aber 80 Arbeitsstellen weniger. Die Statistik bezieht sich auf den Geschäftsstellenbezirk Wangen, was in etwa dem Altkreis Wangen entspricht.