Arbeitslosenquote im Altkreis Wangen liegt weiter unter zwei Prozent

Die Arbeitslosigkeit in der Region Wangen befindet sich weiter auf einem rekordverdächtig niedrigen Nievau. Wie die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg aktuell mitteilt, liegt die Quote für den Juni bei 1,9 Prozent und damit so gering wie im Monat davor. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat ist sie um ein halbes Prozent niedriger. In diesem Juni waren laut Arbeitsagentur 1187 Menschen ohne Job, das sind zwar 21 mehr als im Mai, jedoch 289 weniger als ein Jahr zuvor. Die Zahl der offenen Stellen nahm im Juni um 40 auf 1321 zu – 54 mehr als im gleichen Zeitraum 2021. Die Zahlen beziehen sich auf den Geschäftsstellenbezirk Wangen, der in etwa deckungsgleich mit dem Altkreis ist.