Aquaplaning führt zu Unfall auf der A96

Wegen eines stehenden Wasserfilms auf der A96 auf Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg hat der Fahrer eines VW Caddy am Dienstag um kurz nach 8 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht. Dies berichtet die Polizei.

Mit demnach nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 39-Jährige auf seinem Weg in Richtung Memmingen ins Schleudern und prallte seitlich gegen einen rechts von ihm fahrenden VW Passat. Dessen 41 Jahre alte Fahrer prallte deshalb nach rechts gegen ein Verkehrsschild sowie die Leitplanke. Der Unfallverursacher schleuderte indes nach links und prallte so wuchtig gegen die Mittelschutzleitplanke, dass dieser nicht mehr fahrfähig war, heißt es im Polizeibericht.

An beiden Wagen dürfte ein Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro entstanden sein. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden an den Leitplanken beläuft sich laut Polizei auf rund 5000 Euro. Die Fahrer wurden bei der Kollision nicht verletzt. Zur Unfallaufnahme war die linke Fahrspur zeitweise gesperrt.