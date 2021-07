Aquaplaning auf Autobahn: Auto kommt ins Schleudern

Auf der regennassen Autobahn 96 auf Höhe der Behelfsausfahrt bei Neuravensburg ist am Donnerstagabend gegen 21 Uhr ein Autofahrer verunfallt. Der 24 Jahre alte Audi-Lenker verlor laut Polizeibericht während der Fahrt in Richtung München die Kontrolle über den Wagen und prallte erst rechts gegen die Leitplanke, bevor er über die Straße schleuderte und an der Mittelleitplanke zum Stehen kam. Während der 24-Jährige unverletzt blieb, entstand an den Straßenelementen und dem Wagen Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.