Anwohnerin vereitelt Einbruch in Wangen

Einen Einbruch verhindert hat eine Anwohnerin am frühen Donnerstagmorgen in der Schmiedstraße in Wangen. Die Frau vernahm laut Polizei gegen 2 Uhr ein Geräusch und verständigte die Polizei. Eine Streifenbesatzung konnte am Tatort zwei maskierte Männer antreffen, die sich zunächst versteckten und dann die Flucht ergriffen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Die Beamten fanden an einem Gebäude ein Fenster, an dem sich das Duo offenbar zu schaffen gemacht hatte. Die beiden Tatverdächtigen hatten zunächst ein Gitter aus der Wand gehebelt, welches das Fenster bedeckt hatte, und im Anschluss die Glasscheibe eingeschlagen, heißt es weiter.

Personen, die Hinweise zu den beiden männlichen Einbrechern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07522 / 98 40 beim Polizeirevier Wangen zu melden.