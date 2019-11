Anton ist das 600. „Wangener“ Baby in diesem Jahr

Grund zur Freude haben nicht nur die Eltern, sondern hat auch das Geburtshilfeteam des Westallgäu-Klinikums in Wangen: Denn am Sonntag hat dort das 600. Baby in diesem Jahr das Licht der Welt erblickt.

Es handelt sich dabei um den kleinen Anton, der um 10.19 Uhr geboren wurde und bei der Geburt 3430 Gramm auf die Waage brachte und 50 Zentimeter groß war, wie die Oberschwabenklinik (OSK) als Wangener Krankenhausbetreiber mitteilt.

Zur Einordnung der Zahl: Laut OSK sind in deren Geburtshilfen in Wangen und Ravensburg im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 2000 Kinder zur Welt gekommen, auf Wangen entfielen dabei 659 Babys. Ein Jahr zuvor waren es hier übrigens sogar 725, 2016 hingegen „nur“ 665 Säuglinge.