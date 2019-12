Antifa-Banner im Wangener Jugendzentrum: Das sagt der „Tonne“-Chef

„Ja, das Banner hängt noch und es wird auch hängen bleiben“, sagte Tilo Schürer. Der Vorsitzende des Wangener Jugendzentrums „Tonne“ reagiert damit auch auf die jüngste Diskussion um das „Antifa-Banner“ im Café-Raum. Hierzu hatte es in Leserbriefen und in sozialen Medien mitunter äußerst kritische Stimmen gegeben.

Auslöser für die Antifa-Diskussion war die jüngste Sitzung des Wangener Verwaltungsausschusses, als es um den Jahreszuschuss für das Jugendzentrum ging.

Klaus Schliz (FDP) und Christian Natterer (CDU) hatten sich bei dem Banner mit der Aufschrift „Support your local antifa!“ (zu deutsch etwa: „Unterstütze deine örtliche Antifa!“) gefragt, ob dies nicht als Aufruf verstanden werden könne, antifaschistische, womöglich gewaltbereite und rechtsstaatsfeindliche linksradikale Gruppierungen zu unterstützen.

Bekenntnis zum Antifaschismus

Die Reaktionen auf den Bericht in der „Schwäbischen Zeitung“ gingen auf „schwäbische.de“, Facebook, und in Leserbriefen stark auseinander. Er sehe das Banner weniger als Bekenntnis zu „der Antifa“, erklärt Schürer im Gespräch mit der SZ. Schlicht weil es „die Antifa“ an sich nicht gebe.

Sehr wohl sei es aber ein Bekenntnis zum Antifaschismus. Zur „lokalen Antifa“ zählt er beispielsweise das „Bündnis Landkreis Ravensburg Nazifrei“. Gegen Faschismus zu sein bedeute nicht gewaltbereit zu sein, so Schürer. „Wir als Tonne distanzieren uns ganz klar von jeder Form der Gewalt.“

Woher kommt das Banner? Vor knapp einem Jahr habe es in der Tonne ein Soli-Konzert gegeben, holt der Juze-Chef aus, die Künstler hätten das Banner damals aufgehängt und anschließend der Tonne überlassen. Seitdem hängt es dort.

Darf eine politische Botschaft denn überhaupt einen prominenten Platz in einem Jugendhaus haben oder sollte ein solches – wie etwa Schulen – politisch neutral sein? Auch darüber gab es in Leserbriefen unterschiedliche Meinungen. „Ein von der Stadt verwaltetes Jugendhaus sollte politisch neutral sein“, findet Schürer.

Ein zwar städtisch finanziertes, aber selbstverwaltetes Jugendhaus hingegen „lebt von den Jugendlichen und deren Haltung“. Dazu gehöre „schon immer“ die Ablehnung von Gewalt, ebenso wie „das Gegen–rechts–sein“. Dort wo es wenig Jugendkultur oder etwa Jugendarbeit durch Sportvereine gebe, ist sich Schürer sicher, „da gibt es oft viel rechte Gewalt“.

Dass es außer dem „Support-your-local-antifa“–Banner noch weitere politische Botschaften an den Wänden der Tonne gibt, war ebenfalls in den Zuschriften zu lesen. Das sehen laut Schürer auch die „Tonneriche“ teilweise kritisch. „Gefühlt schon immer“ prangere beispielsweise das Konterfei von Che Guevara an einer Wand.

„Da gibt es schon seit zwei Jahren in unserem Team Überlegungen, den zu überpinseln“, berichtet Schürer. Er könnte es verstehen, wenn sich daran Leute stören. „Ich wäre bereit, den zu entfernen. Das war ein Diktator und Mörder.“ Das sei allerdings „ein anderes paar Stiefel“ als die aktuelle Diskussion ums Antifa–Banner.

Eingeschlagene Scheibe an der „Tonne“

Zu den Kritikern des Banners sagt Schürer: „Denen würde ich nahelegen, mal darüber nachzudenken, was es denn heißt gegen Antifaschismus zu sein.“ Er findet, „alle, egal ob links, mitte oder mitte-rechts, sollten dem rechtsextremen Lager etwas entgegensetzen. Und nochmals: Es ist kein Aufruf zur Gewalt“.

Eine antifaschistische Haltung sei ein wichtiger Bestandteil der Demokratie, „weil Demokratie im Faschismus nicht funktioniert“.

Mehr entdecken: Scheibe des Jugendzentrums eingeschlagen

Einige Tonne-Mitglieder schließen aktuell nicht aus, dass das Jugendzentrum wegen dieser Haltung beschädigt wurde. Konkret: In der Nacht auf Sonntag wurde eine mit Draht verstärkte Scheibe am Jugendzentrum eingeschlagen. „Wir haben die Vermutung, dass es einen Zusammenhang geben könnte“, so Schürer.

Er berichtet davon, dass das kein Einzelfall sei: Fast jährlich würden an der „Tonne“ Scheiben eingeschlagen. „Schon öfter“ seien Sticker gegen rechts an und in der „Tonne“ von „Nazi-Stickern“ überklebt worden. Für Schürer wäre es „keine große Überraschung“, wenn Rechte für die eingeschlagene Scheibe verantwortlich wären.