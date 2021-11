Annika Späth ist zweifache Landesmeisterin

Bei den baden-württembergischen Jugendmeisterschaften in Konstanz hat die Badmintonspielerin Annika Späth von der SG Neuravensburg/Primisweiler zwei Titel gewonnen. Ihr Vereinskamerad Fabian Quendt startete in drei Diszplinen und kam mit einer Gold- und einer Silbermedaille nach Hause.

Fabian Quendt startete in der Altersklasse U15 in allen drei angebotenen Disziplinen: Einzel, Doppel und Mixed. Mit seinem langjährigen Doppelpartner Samuel Seitz (Reutlingen) siegte der Spieler der SG Neuravensburg/Primisweiler ohne Satzverlust. Im Mixed war Quendt mit seiner Partnerin Melissa Schmid (Schopfheim) erst im Endspiel zu stoppen und erreichte somit den zweiten Platz. In der Einzeldisziplin musste sich der junge Allgäuer in der starken Konkurrenz mit dem fünften Platz zufriedengeben.

Annika Späth konnte nur in den Disziplinen Einzel und Mixed an den Start gehen, da ihre Doppelpartnerin aufgrund einer Verletzung nicht antreten konnte. Im Mixed siegte Späth in der Altersklasse U17 mit ihrem Partner Nicolas Thiel (Brombach) souverän und sicherte sich somit den ersten Meistertitel. Im Einzel startete die Allgäuerin in der nächsthöheren Altersklasse U19. In einem hart umkämpften Dreisatzspiel siegte sie im Endspiel knapp gegen Esin Habiboglou (Schorndorf) und holte sich den zweiten Meistertitel. Somit führt Annika Späth laut Mitteilung aktuell auch die baden-württembergische Rangliste in der Altersklasse U17 an.