Annika Späth auf dem Podest bei der deutschen Rangliste in Hamburg

Am vergangenen Wochenende hat das vierte deutsche Ranglistenturnier der Badmintonjugend in Schwarzenbek (Hamburg) stattgefunden. Annika Späth vom SV Primisweiler hatte sich für alle drei Diszipinen in der Altersklasse U 19 qualifiziert. Im gemischten Doppel ging sie mit Marc Häfner (TV Augsburg) an den Start und erreichte den 9. Platz, teilt der SV mit.

In der Einzeldiszipin habe Späth gegen Nele Vater (SSW Hamburg) ihre Stärken gekonnt einsetzen und ihre Kontrahentin in einem spannenden Spiel besiegen können. In der nächsten Runde traf sie jedoch auf die bestgesetzte Spielerin und musste sich mit dem 9. Platz zufrieden geben. Am erfolgreichsten war Annika Späth in der Doppeldisziplin mit ihrer Partnerin Lina Eberl (TSV Neubiberg-Ottobrunn 1920). Hier waren sie nur durch die späteren Siegerinnen zu stoppen und erreichte den 3. Platz.

Durch die erfolgreiche Teilnahme an diesem Turnier steht Annika nun wieder an der Spitze der baden-württembergischen Jugendrangliste, heißt es abschließend.