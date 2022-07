Anna Wieland setzt auf Synergieeffekte

Anna Wieland ist seit 1. Juli 2022 Leiterin des Bereichs Tourismus der Isny Marketing GmbH. Im Rahmen der Bereichsleitung wird sie auch für das Destinationsmarketing zuständig sein, zusätzlich verantwortet sie weiterhin das digitale Marketing für die gesamte Isny Marketing GmbH. Dies teilt die GmbH mit

Anna Wieland, 1991 geboren, wohnhaft in Wiggensbach, ist Medienfachwirtin und war viele Jahre agenturseitig in der Medien- und Werbebranche mit Stationen in Kreation, Koordination und Projektleitung tätig. 2021 ist sie als „Brand-Managerin“ bei der Isny Marketing eingestiegen und war hier bisher unter anderem für die digitale Vermarktung zuständig.

„Ich freue mich sehr auf die bevorstehenden Aufgaben im Büro für Tourismus“, so Anna Wieland. „Ich habe ein starkes Team in einem großartigen Umfeld an meiner Seite“, betont sie. In der Vernetzung von Tourismus, Kultur und Stadtmarketing unter dem Dach der Isny Marketing sieht sie großes Potenzial. „Es macht absolut Sinn, gemeinsam mit Katrin Mechler vom Büro für Stadtmarketing und dem Büro für Kultur Projekte zu entwickeln, die Isny weiterhin profilieren und attraktiv machen. Einen weiteren Aufgabenschwerpunkt sehen wir in der noch stärkeren Bündelung unserer Marketingaktivitäten.“

Anna Wieland freut sich aber auch auf die Zusammenarbeit mit den zahlreichen externen Partnern. „Mir war schnell klar: Isny ist eine echt vielfältige Stadt mit einem genauso vielfältigen Aufgabenbereich.“ Die neue Geschäftsführerin der Isny Marketing GmbH, Karin Konrad, wünscht ihr von Herzen gutes Gelingen und viel Freude bei ihren neuen Aufgaben. „Anna Wieland bringt neben ihrer Marketingkompetenz große konzeptionelle Fähigkeiten in den Tourismusbereich ein.“, so Konrad. „Sie zeichnet sich durch eine sehr strukturierte Arbeitsweise aus und hat Erfahrung im Führen von Teams. In die touristischen Themen arbeitet sie sich mit Hilfe ihrer erfahrenen und versierten Kolleginnen bereits intensiv ein.“, ergänzt sie.