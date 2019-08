Anmeldungen zur Barockstraße weiter möglich

Die Sportlichen lieben es ambitioniert, die Gemütlichen schätzen die Beschaulichkeit, die Strecken fernab und inmitten einer Natur. Gerecht wird die Oberschwäbische Barockstraße, die am Sonntag, 1. September, zum 41. Mal veranstaltet wird, beiden, heißt es in einer Mitteilung der Rad-Union.

Am Ende treffen sich beim Start- und Zielpunkt der Städtischen Sporthalle beide Gruppierungen wieder und lassen im „Biergarten“ das Radsporterlebnis ausklingen. Infos zu den Strecken findet man unter www.ru-wangen.de. Anmeldung zur Barockstraße sind immer noch möglich bei Fritz Frehner per E-Mail an barockstrasse@ru-wangen.de. Nachmeldungen am Start sind möglich.