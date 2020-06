Anita Mutvar ist Wangens neue Integrationsbeauftragte

Anita Mutvar ist die neue Integrationsbeauftragte in Wangen. Sie ist damit die zentrale Anlauf-, Beratungs- und Koordinierungsstelle der Stadt für alle Fragen der Integration, wie es in einer Mitteilung heißt.

In Wangen und den Ortschaften leben nach Angaben der Stadt rund 3400 Menschen mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit. Das seien bei einer Gesamteinwohnerzahl von rund 28 000 Bürgern etwas mehr als zwölf Prozent. Die meisten Zuwanderer, rund zwei Drittel, seien Europäer, wie Anita Mutvar sagt.

Studium in Münster, Arbeit in Berlin

Die Möglichkeiten von Integration beschäftigen Anita Mutvar laut Mitteilung bereits ihr Leben lang. So schloss sie 2008 an der Universität in Münster ihren Magister in Ethnologie, Politikwissenschaft und Soziologie erfolgreich ab und widmete sich dann den Themen Migration und Integration zunächst beim Verein Oase Berlin. Dort leitete sie die Koordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Aufgewachsen im Oberallgäu, zog es sie 2015 zurück und sie übernahm die Leitung und Koordinierung des bürgerschaftlichen Engagements im Bereich Flucht und Integration für den Caritasverband. Nach knapp zwei Jahren in Leutkirch als Integrationsbeauftragte arbeitet sie jetzt seit Anfang des Jahres 2020 in Wangen. Die Stelle der Integrationsbeauftragten werde mit Mitteln des Ministeriums für Soziales und Integration gefördert.

Zentrale Anlaufstelle für Integrationsfragen

Integrationsbeauftragte sind laut städtischer Mitteilung in erster Linie Netzwerker. Sie seien die zentrale Anlauf-, Beratungs- und Koordinierungsstelle der Stadt für alle Integrationsangelegenheiten. Das bedeute auch, dass die Integrationsbeauftragten nach außen in die Vereine und Organisationen und nach innen in die Verwaltung wirken. Ein Ziel dabei sei unter anderem, die Vielfältigkeit der Menschen sichtbar zu machen, aber auch die Angebote und Möglichkeiten vor Ort zu zeigen – von der Arbeit über Ausbildung, Bildung, Kultur bis hin zum Sportverein und anderen.

Klassischerweise würden Integrationsbeauftragte die Gruppen, Menschen und deren Vertreter persönlich kennen, um die es geht. Denn sie möchten diese Gruppen auch untereinander vernetzen und diese Netzwerke transparent machen. „Für die Menschen, die dazukommen, ist es immer spannend zu sehen, was es an Angeboten und Vereinigungen gibt“, sagt Mutvar und ergänzt: „Auch für Menschen, die schon lange in der Stadt wohnen, könnte es interessant sein, zu sehen, was es an Neuem gibt oder was schon lange da ist, aber man wusste es nicht.“

Kontakte zu knüpfen gehört zum Kerngeschäft

Deshalb gehöre es zum Kerngeschäft in ihrem Beruf, Kontakte zu knüpfen. „Wir lernen über die Kontakte einzuschätzen, was in einer Stadt fehlt, damit Menschen mit Migrationsgeschichte schneller und leichter hier im Leben ankommen“, sagt Anita Mutvar. Kaum hatte sie in dieser Netzwerkarbeit begonnen, Fahrt aufzunehmen, da sei sie durch die Kontaktbeschränkungen wegen des Coronavirus ausgebremst worden.

Was es in Wangen auf jeden Fall gebe – und das habe sie bereits in der ersten Zeit gesehen –, sei eine hohe Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement. „Das sieht man zum Beispiel bei den Mutmachern für Wangen, die sich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gegründet haben, um Menschen zu unterstützen. Oder bei den Ehrenamtlichen im Netzwerk Asyl oder den vielen Einzelpersonen, die sich in der Stadt engagieren“, sagt Mutvar.