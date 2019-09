Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr auf der Autobahn A 96 zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch-Süd einen auf dem Standstreifen abgestellten Anhänger der Straßenmeisterei beschädigt. Wie die Polizei weiter mitteilt, fuhr dieser dann, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern, weiter in Richtung Norden. Personen, die Hinweise zum Verursacher des Schadens geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Kißlegg, Telefonnummer 07563 / 90990, in Verbindung zu setzen.

