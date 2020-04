Angetrunkener fährt gegen Polizeiauto

Ein angetrunkener Autofahrer hat am Sonntag gegen 14.50 Uhr in der Lindauer Straße mit seinem Wagen ein Polizeiauto gestreift und dabei an dem Dienstfahrzeug Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro verursachte. Vorausgegangen waren laut Polizei mehrere Anrufe von Zeugen, die mitteilten, dass sich der 34-Jährige Autofahrer auffällig verhalten würde. Als die Beamten des Polizeireviers Wangen ihn kontrollieren wollten, gab er plötzlich Gas und fuhr gegen die Tür des Streifenwagens. Die Beamten trafen den 34-Jährigen kurz darauf in seiner Wohnung an. Blutprobe und Entzug des Führerscheins waren die weitere Konsequenz.