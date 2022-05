Angesichts des Krieges nimmt der Europatag den Frieden in den Blick

Das „Friedensprojekt Europas“ steht durch den Krieg in der Ukraine vor neuen Herausforderungen. Mitten in der Betroffenheit über den grausamen Angriffskrieg erzählen Europa-Enthusiasten bei der Wangener Veranstaltung zum Europatag von ihren eigenen Erfahrungen bei Aufenthalten in unterschiedlichen Ländern des Kontinents. Diese Erinnerungen sollen zur Verständigung für die hoffentlich bald kommende Zeit nach dem Krieg beitragen. Dieser Abend ist am Freitag, 20. Mai, ab 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Deuchelried.

Dazu beitragen können auch die Erfahrungen, die viele Europa-Engagierte aus der Region machen konnten. „Wie wir trotz Fremdheit einander verstehen und um gemeinsame Positionen ringen und uns trotz Fremdheit verstehen können“, heißt es dazu aus der Stadtverwaltung. Nach einer Videobotschaft der Bundestagsabgeordneten Heike Engelhardt, die auch Mitglied in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats ist, beleuchten verschiedene Gespräche mit jungen und älteren Europa-Fans den großen Themenkreis.

So fehlt der Blick auf das Geschehen in der Ukraine ebenso wenig, wie die bereichernden Erfahrungen, die junge Menschen in Europa während ihrer Ausbildung oder ihres Studiums gemacht haben. Sie tauschen sich in kurzen Gesprächen darüber aus, was sie an Europa fasziniert und wie selbstverständlich für sie die Begegnung in einem durch Frieden verbundenen Europa ist.

Seit der Nachkriegszeit tragen vor allem in Westeuropa Städtepartnerschaften zum friedlichen Austausch bei – auch die Freundschaften zwischen Prato in Italien und La Garenne-Colombes in Frankreich. Welche Erfahrungen kann die Stadt Wangen und die Region unter den derzeitigen Herausforderungen einbringen?

Die Veranstaltung wird moderiert von Jörg Wendorff und Pfarrerin Friederike Hönig. Aus ihrem vielseitigen und verschiedenen europäischen Erfahrungsschatz berichten Jakob Vochezer, Wangen, als Erasmus-Student in Prag; Katrin Gössl aus Tettnang, als Erasmus-Studentin und Auszubildende in einer Metzgerei in Frankreich; Diakonin Sophia Hauf aus Wangen, die gerade mit Erasmus-Plus in Rumänien war, Andrij Lepyavko, geflüchtet aus Ternopil nach Wangen, Bergsteiger Norrdine Nouar aus Oberstaufen, der in vielen Gesprächen Europa von den höchsten Berggipfeln aus erlebt hat; Walter Patschke aus Wangen, langjähriger Vorsitzender des Partnerschaftsvereins; Gisela Woidschützke aus Wangen, langjähriges Mitglied des Partnerschaftsvereins, sowie Kultur- und Sportamtsleiter Hermann Spang.

Wie sehr Musik die Menschen verbindet und Teil des Friedensprojekts Europa ist, zeigt sich in den Beiträgen von Daria und Artem Artemiev, aus Odessa stammend.

sowie von drei . Während ihre Herkunftsländer Konfliktparteien sind, zeigen Dmytro Omelchak, Alexej Khrushchov und Vladimir Bussovikov (alle drei sind Musiklehrer an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu), dass Mehrstimmigkeit einen harmonischen Gleichklang ermöglicht.

Die Veranstaltung wird gemeinsam getragen von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Wangen, dem Partnerschaftsverein, dem Evangelischen Bildungswerk Oberschwaben, dem Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt sowie der Stadt Wangen im Allgäu.