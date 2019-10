Angeschossen: Weitere Katze verliert ein Auge

Eine freilaufende Katze im Bereich der Straße „Am Hang“ im Wangener Ortsteil Deuchelried ist am Sonntag mit einer schweren Augenverletzung nach Hause zurückgekehrt und hat das Auge auch verloren. Wie die Polizei mitteilt, habe es vor einigen Wochen im dortigen Wohngebiet einen ähnlichen Vorfall gegeben.

Am Sonntagnachmittag meldete sich ein Tierarzt beim Polizeirevier Wangen und teilte mit, dass er die verletzte Katze behandelt habe. Das verletzte Auge habe er dem Tier operativ entfernen müssen und hierbei ein aus einer Federdruckwaffe verschossenes Projektil in der Augenhöhle gefunden. Das Projektil wurde durch den Tierarzt zur Verfügung gestellt und durch die Polizei als Beweismittel in Verwahrung genommen.

Laut Polizei bestehe der Verdacht, dass ein vor etwa sieben Wochen in der Nachbarschaft verletzte Tier ebenfalls durch einen gezielten Schuss sein Auge verloren hat. Beim Polizeirevier Wangen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes eingeleitet.

Personen, die der Polizei Hinweise zur Klärung dieser Straftaten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840, zu melden. Die am Sonntag verletzte Katze war im Zeitraum von 9 bis 12.15 Uhr von ihrem Zuhause abwesend.

