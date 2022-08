Angela Maria Sperlich zeigt Seelenenergie-Bilder

Angelika Maria Sperlich stellt aktuell bis zum Samstag, 27. August, Werke in der Galiere in der Stadtbücherei im Kornhaus aus. Es ist ihre erste Ausstellung, die Künstlerin nennt sie „Seelenenergie-Bilder - Farbkompositionen kosmischer Symbole mit Naturelementen“. Zur Eröffnung spielte das „Duo Cadore“ aus Nürnberg.

Angefangen hat die Autodidaktin laut Mitteilung vor 15 Jahren mit dem Illustrieren ihres Buches „Frau am Feuer“. War es damals noch die Ölpastellkreide, mit der sie arbeitete, so ging sie später zur Technik „Acryl auf Leinwand“ über. 35 von insgesamt 100 Exponaten schmücken jetzt die Galerie in der Stadtbücherei im Kornhaus.

Seit fünf Jahren wohnt die diplomierte Pädagogin und Sozialtherapeutin in Wangen. Nachts, so erzähle sie, entstehen vor ihrem geistigen Auge Bilder, die am nächsten Tag auf farbliche Umsetzung warten. Immer im Bewusstsein kosmischer Zusammenhänge. An einem Beispiel, das nicht in der Ausstellung zu finden ist, wird erklärt: Die Farbe Orange steht für die „Schockauflösung“ und die Schnecke „sucht keine Auswege“.

„Auf jedem Bild wird etwas Anderes angesprochen“, sagt die Malerin. Beim Rundgang kann man sich von dieser Aussage überzeugen lassen. Da erwache die „Herzsonne“, stehe im Mittelpunkt der „Friedensbaum“, erstehe die „kreative Weisheit“ und werde das „vergessene Kind geheilt“.

Die Malerin ist am Dienstag, 23. August, und Freitag, 26. August, jeweils von 11 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr in der Ausstellung anwesend. Bücher mit Bildern und eigenen Geschichten und Gedichten sind an der Empfangstheke zu erwerben.