Andrea Bongers präsentiert mit Musik und Puppen ihr Programm „Bock drauf“ in der Häge-Schmiede.

Das neue Joy-Kleinkunstprogramm mit Andrea Bongers mit Kabarett, Musik und Puppen unter dem Titel „Bock drauf“ ist am Mittwoch, 30. März, um 20 Uhr in der Häge-Schmiede zu sehen. „Kaum hat man diesen ganzen Corona-Mist einigermaßen hinter sich gebracht, geht’s schon wieder los mit dem ganz normalen Wahnsinn“ heißt es in der Programmankündigung. Die herrliche Herrschaft über die eigene Wohnung hat ein Ende: Kein Geld. Die Künstlerin muss vermieten. Wie soll das gehen? Ist das Ego nicht zu groß für Mitbewohner? Nützt ja nix. Die Annonce steht und da kommen die Bewerber auch schon einer nach dem anderen hereinspaziert Heinz, der alte Entertainer ist aus dem Heim geflohen und sucht Unterschlupf. Der Lehrer, überraschend in den Schuldienst beordert, erkennt seine lange verdrängte Männlichkeit. Sexy lila Loverboy Manolo befindet sich im Status eines Jazzmusikers ohne Freundin: Er ist obdachlos. Das Schaf, die animalische Seite der Protagonistin weiß, was das Unterbewusstsein mit Eisbergen zu tun hat. Auf der Bühne gibt’s sechs Puppen und Andrea Bongers und damit mMächtig viel Personal auf der Bühne für eine Soloshow. Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10, unter Telefon 0 7522 / 742 11 oder per E-Mail an maria.neumann49@t-online.de, der Telefonnummer 07522 / 291 31 oder im Internet sowie an der Abendkasse ab 18 Uhr. Besucherinnen und Besucher benötigen ein 2G + Nachweis und Personalausweis.