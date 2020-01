Andrea Bongers gastiert in der Häge-Schmiede

Andrea Bongers ist mit dem Kabarett „Bis in die Puppen“ am Samstag, 18. Januar, um 20 Uhr zu Gast in der Häge-Schmiede. Die Kabarettistin, Sängerin und Puppenspielerin aus Hamburg bringt laut Ankündigung jede Menge Erfahrung mit und kippt sie auf die Bühne: als erste Frau, zweite Frau, als Mutter, Musikerin, als Pädagogin und Puppenspielerin (Sesamstraße). Anni B. singt und spielt – mit und ohne Puppen über Be- und Erziehung. Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10, Telefon 07522 / 740211. Reservierungen macht Maria Neumann, E-Mail an maria.neumann49@t-online.de, Telefon 07522 / 29131. Die Abendkasse im Weberzunfthaus-Café, Zunfthausgasse 9/1, ist ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 / 913627 erreichbar.