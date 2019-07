An Wangens Schulzentrum geht es um eine fairere Welt

Viele sind sich einig: Die Menschheit muss ihr Verhalten ändern – sei es beim Fleischkonsum, dem Plastikverbrauch oder schlicht bei den Formen gemeinsamen Zusammenlebens. In der kommenden Woche steht dazu am Beruflichen Schulzentrum Wangen (BSW) eine Aktionswoche an. Ab kommendem Montag, 22. Juli, gibt es dabei zahlreiche Veranstaltungen unter dem Titel „Weltfairänderer“. Sie soll die dortigen Schüler ansprechen. Ein Überblick.

Etwa 70 junge Menschen trafen sich bereits am vergangenen Montag nicht zum Mathe-Unterricht, sondern in Sportkleidung im Allgäustadion. Andrea Theobold und Philip Speth vom BSW und eine Berufsvorbereitungsklasse (Vabo) hatten auch andere Schüler zum Sponsorenlauf für die Togohilfe eingeladen. Unter dem Motto „Mit einem Euro werden vier Kinder satt“ sollen von dem Erlös Schulkinder im Dorf Tinbou in Togo mittags ein warmes Essen erhalten.

Seit 2006 gibt es eine Kooperation des Beruflichen Schulzentrums mit dem Verein Togohilfe. So wurde mit einer Spende des letzten Novembermarkts in Höhe von 8000 Euro beispielsweise eine Schulkantine gebaut und der Kontaktmann zur Togohilfe, Johannes Sontheim vom BSW, besuchte im vergangenen Sommer das afrikanische Land und die unterstützte Schule.

Die Aktion im Allgäu-Stadion war Auftaktveranstaltung der „Weltfairänderer“-Woche am BSW, die am Montag 22. Juli, um 8 Uhr für die gesamte Schule offiziell startet. Ein zwölfköpfiges Team des BDKJ unter der Leitung von Dominik Nawratil wird für eine Woche Zelte um die Schule aufschlagen und dort vor- und nachmittags für die Schulklassen 90-minütige Workshops anbieten.

Es gibt zwei Arten von Workshops: Spielerisch können die Klassen sich einüben, fair miteinander in ihren Gemeinschaften umzugehen wie bei einer simulierten „Flussüberquerung“. Dann gibt es viele thematische Workshops, die anregen sollen, wie wir fairer mit unserer Mitwelt umgehen. Dabei geht es um Fragen wie Mikroplastik oder der eigene Fleischkonsum wird hinterfragt. Neben den BDKJ-Workshops wurden Partnerorganisationen ins Boot geholt wie der Kreisjugendring, der BUND Ravensburg, Aktion Hoffnung, KTEP Philippinenhilfe Kressbronn-Toril, das Netzwerk Forst und Holz, Greenpeace oder In-Via Weltwärts, die in ihren Workshops zeigen wollen, wie sie gerade versuchen, mehr Fairness zu leben.

Das Programm reicht laut Rolf Maier von der interaktiven Ameisenausstellung, über ein Mitbestimmungsprojekt der Stadt Wangen auf dem Erba-Gelände, die Frage nach dem Müll im Meer, über die Togohilfe bis zu den Themen Gemeinwohlökonomie oder die Frage, was die Schüler nach ihrem Abschluss alles im Ausland machen können. Besonders wichtig ist demnach in der kommenden Woche die Zusammenarbeit mit der Fair-Trade-Town Wangen und dem El-Sol-Weltladen, der vom BSW als Juniorfirma betrieben wird. Darüber hinaus feiert das Berufliche Schulzentrum mit den Aktionstagen seinen ersten Geburtstag als Fairtrade-Schule. Deshalb gibt es Exkursionen zum Weltladen El-Sol, ins Rathaus und aufs Erba-Gelände.

Fairness hat auch mit Religionen zu tun, so Rolf Maier. Deshalb stehen auch ein Besuch im benachbarten Franziskanerkloster, eine Führung zweier muslimischer Schülerinnen in der Moschee am Argenkanal oder eine Einführung in den Buddhismus durch Daniel Maier in der spirituellen Zeltoase an.

Startschuss für die Aktionswoche ist am Montag auf dem Schulhof des BSW, wo Schulleiter Patrick Well die Projektwoche eröffnen wird. Junge Aktivistinnen der Aktionsgruppe „Demokratische Stimme der Jugend“ sind auf Deutschlandtour und werden Stopp in Wangen machen, um den Schülern von ihrem Engagement zu berichten. Dann wird auch eine geheime Schulwette starten. Zur Auswahl standen unter anderem das Sammeln von alten Handys, Kleidung oder Plastikdeckeln von Flaschen. Mit dem Erlös soll notleidenden Menschen geholfen werden.

Während der ganzen Woche kündigt Rolf Maier zudem zahlreiche weitere Aktionen an. Am letzten Tag der „Weltfairänderer“-Woche, am Donnerstag 25. Juli, hat sich die Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger (Bündnis 90/Die Grünen) angekündigt. Am Vormittag wird sie sich über die Projektwoche informieren und mit der Klasse WG 11 E des Wirtschaftsgymnasiums ins Gespräch kommen über deren Vorstellungen von Fairness und über deren Zukunftsvorstellungen. Zur Abschlussveranstaltung am Donnerstag um 11.30 Uhr sollen neben Brugger der Schirmherr, OB Michael Lang, und ein Vertreter des Landkreises sprechen. .

Das BSW lädt alle Bürger zu einem Besuch der Aktionswoche ein. Für (faire) Speisen und Getränke ist gesorgt. Darüber hinaus gibt es einen „Treffpunkt Weltfairänderer“ am Montag und Mittwoch, jeweils um 17 Uhr im „Faircafé“ und Führung durch das Areal, Schnupperworkshops und Gesprächen. Finanziell wird das Ganze unter anderem von Mitgliedern des Wangener Wirtschaftskreises unterstützt.