AMV feiert Wangemer Weihnacht

Der Altstadt- und Museumsverein (AMV) Wangen lädt am Montag, 23. Dezember, um 19 Uhr zu seiner traditionellen Wangemer Weihnacht in die Spitalkirche ein. Das Motto der diesjährigen Veranstaltung lautet „Wihnächtê im Allgai“, so die Ankündigung. Berthold Büchele habe eine Weihnachtsgeschichte geschrieben, die das damalige Geschehen ins Allgäu verlegt, so das Schreiben weiter. In die Geschichte eingebettet sind passende Lieder und Instrumentalstücke aus dem Allgäu, die er im Laufe der Jahrzehnte gesammelt und veröffentlicht hat, darunter Lieder und Stücke aus Wangen und Deuchelried. Die Ausführenden sind das Büchele-Quartett sowie Gisela Woidschützke (Gesang) und Ernst Greinacher (Gitarre). Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Natterer. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Renovierung der Martinskirche zugute. Foto: G. Dettweiler