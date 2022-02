Amtzeller Reaktionen auf Kandidatur: Moll hat „gute Chancen“ bei OB-Wahl

Als die Nachricht die Runde machte, dass Amtzells Bürgermeister Clemens Moll für die OB-Wahl in Weingarten kandidiert, waren die allermeisten „im Dorf“ überrascht. Und dann „traurig, dass er sich wegbewirbt“. Die „Schwäbische Zeitung“ hat nach Bekanntwerden der Kandidatur einige hiesige Stimmen aus Politik, Kirche und Sport eingefangen.

Hans Roman, Sprecher der CDU im Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister: „Ich war total überrascht, als Clemens Moll mir von seinen Plänen erzählt hat. Es ist äußerst schade für Amtzell, denn er ist erfahren und sehr fachkompetent. Und bei den vielen Aufgaben, die in nächster Zeit anstehen, könnten wir ihn gut gebrauchen. Aber: Seine Entscheidung, in Weingarten als OB zu kandidieren, müssen wir akzeptieren. Wir wünschen ihm dafür viel Erfolg. Clemens Moll ist ein Kämpfer und kann sehr gut auf Menschen zugehen, daher denke ich, dass er in Weingarten gute Chancen hat.“

Claus Schmehl, Bürger für Amtzell und Pfärrich (BAP) und Vorsitzender des MSC Amtzell: „Wir verlieren einen guten Bürgermeister, so einen müssen wir erst mal wieder finden. Im Gemeinderat und auch in Vereinsangelegenheiten konnte man sehr gut mit ihm sprechen. Die Vereine in Amtzell haben ihm viel zu verdanken, der MSC zum Beispiel den Pumptrack. Man kennt seinen Namen auch in der Umgebung, daher glaube ich, dass er gute Chancen in Weingarten hat.“

Imelda Schnell, Unabhängige Liste (UL): „Schade, dass er sich zu diesem Schritt entschlossen hat. Ich dachte als Erstes: Muss das jetzt sein für Amtzell? Denn für Amtzell hat er einiges bewirkt. Und wir sind mit ihm in vielen Punkten gut klargekommen. Andererseits ist er noch jung und die Gelegenheit, eine OB-Stelle zu bekommen, bietet sich nicht jeden Tag. Von daher habe ich auch Verständnis für den Schritt. Ich wünsche ihm den Erfolg, den er sich selbst wünscht. Vieles wird auf den Wahlkampf ankommen.“

Arno Leisen, für die SPD im Gemeinderat: „Ich war überrascht als ich seine Mail mit der Vorab-Info bekam und ich finde es schade, wenn er Amtzell verlässt, denn er hat einen guten Job gemacht. Er kennt sich aus und hat ein gutes Auftreten. Gleichzeitig verstehe ich seine Motivation, in seinem Alter nochmal eine neue Aufgabe anzugehen. Ich drücke ihm die Daumen und wünsche ihm Erfolg bei der Bewerbung als OB.“

Adelinde Wanner, Offene Bunte Liste: „ Ich wünsche ihm alles Gute und dass er Erfolg hat. Ich glaube, dass er bestimmt Chancen hat, OB in Weingarten zu werden.“

Josef Dillmann, Vorsitzender des Kirchengemeinderats der katholischen Kirche Amtzell: „Schade, dass er geht. Ich finde, er macht eine tolle Arbeit, gerade auch als Kirchengemeinde haben wir gute Erfahrungen. Er hat ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen. In Weingarten hat er jetzt natürlich eine tolle Entwicklungsmöglichkeit und Aussicht auf einen besseren Posten. Ich habe Verständnis dafür, dass er diese Gelegenheit nutzt. Ich glaube allerdings, es wird nicht ganz einfach, denn es gibt auch gute Mitbewerber.“

Christoph Rauch, evangelische Kirche Amtzell: „Wir sind traurig, dass er sich wegbewirbt, haben allerdings auch Verständnis für diesen Schritt. Er hat viele Talente und er wird es in Weingarten gut machen. Amtzell jedenfalls hat er gut geführt. Er ist bekannt und hat Erfahrung, daher glaube ich, dass er gute Chancen hat, die OB-Wahl zu gewinnen“.