Amtzeller Orgel bietet ein besonderes Klangerlebnis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine Reise quer durch Europa, so hat Georg Enderwitz, Organist an der St. Martinskirche in Wangen, die verschiedenen Stücke des Orgelkonzertes am vergangenen Sonntag in der Amtzeller Kirche angekündigt. Doch es ist mehr gewesen, denn neben den verschiedenen Orten, hat Enderwitz die Zuhörer auch auf eine Zeitreise vom frühen Barock Anfang des 17. Jahrhunderts über das Hochbarock bis in die Gegenwart genommen.

Vom Startpunkt in Paris ist es zuerst in den Süden gegangen, bevor als nächste Station der Norden Deutschlands mit einem Stück von Nicolaus Bruns erklungen ist. Anschließend hat es einen kurzen Stopp in Würzburg gegeben, an den sich die Visite beim Großmeister der Orgelkunst Johann Sebastian Bach in Weimar angeschlossen hat. Von dort ist die musikalische Reise schließlich wieder zu ihrem Ausgangspunkt nach Paris zurückgekehrt.

Zusätzlich war es für die Besucher möglich, während des Konzertes dem Organisten auf die Finger zu sehen, da ein Bild vom Spieltisch der Orgel per Video nach vorne übertragen wurde.

Während dieser Reise haben die Zuhörer die ganze Bandbreite der Königin der Instrumente erleben dürfen und waren über die hochkarätige Darbietung begeistert, wie der langanhaltende Applaus am Ende gezeigt hat.

Neue Lichtinstallation schafft einzigartige Atmosphäre: Der Innenraum der Amtzeller Kirche hat sich mit neuen Rot-, Grün- und Orangetönen präsentiert. Diese zeigen die Möglichkeiten, die für zukünftige Gottesdienste und Veranstaltungen in der Kirche erlebbar sind. Am Sonntag hat das Farbenspiel eine wunderbare, warme Atmosphäre geschaffen.

An dieser Stelle sei den Organisatoren vom Kirchengemeinderat Amtzell, den vielen Helfern im Hintergrund und natürlich auch dem Organisten Georg Enderwitz ein herzliches Dankeschön gesagt. Danke, sagen wir auch für die 358,10 Euro, die als Spenden für die Kirchenrenovierung gegeben wurden.