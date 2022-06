Amtzeller feiern wieder das Justitinifest

Nach zwei Jahren Corona-Pause hat es in Amtzell wieder das Justinifest gegeben. Die Amtzeller Musikkapelle, Spielmannszug, historische Bürgerwehr, Justinigrenadiere sowie Fahnenabordnungen von Landjugend, Feuerwehr, Krieger- und Soldatenkameradschaft und die Blutreiter freuten sich laut Bericht der Organisatoren, wieder aktiv beim Event dabei sein zu können. Der Anlass war in diesem Jahr ein ganz besonderer, wurde neben dem Kirchenfest selbst auch die Kirchenfertigstellung nach zweijähriger Renovierung, sowie die Amtseinsetzung des neuen Diakons der Pfarrgemeinde gefeiert.

Nach der Abholung der hohen Geistlichkeit am Pfarrhaus durch die Uniformierten, zogen alle gemeinsam in die Kirche ein. Pfarrer Hammele begrüßte und freute sich besonders, den am Pfingstsamstag in Ulm zum Diakon geweihten Ajoy Kunnamkot begrüßen zu dürfen. Kunnamkot werde seinen Dienst in den Gemeinden der hiesigen Seelsorgeeinheit tun.

Die Festpredigt hielt Diakon Erik Thouet, Ausbildungsleiter für Diakone in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, der den Gottesdienstbesuchern vor allem den Gedanken „Lebe die Liebe“ mit auf den Weg gab. Eine große Freude habe es vielen Amtzellerinnen und Amtzellern gemacht, ihren ehemaligen Pfarrer Mattes wieder im Gottesdienst als Teil der hohen Geistlichkeit zu erleben.

Am Ende des Gottesdienstes bedankte sich der gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Josef Dillmann, bei allen, die an der Renovierung der Pfarrkirche beteiligt waren. Bereits seit Palmsonntag letzten Jahres werde in der schönen, hellen Kirche wieder Gottesdienst gefeiert. Aufgrund der Corona-Pandemie war es jedoch zuvor noch nicht möglich gewesen, die Fertigstellung des Projekts mit Musikkapelle und Uniformierten zu feiern.

Die Bauzeit betrug laut Kirchengemeinde und Musikkapelle insgesamt zwei Jahre und es wurden 1,8 Millionen Euro investiert. Besonderes am Dach war es notwendig, viele kaputte Balken, die vom Hauschwamm befallen waren, auszutauschen. Im Westgibelbereich waren große statische Maßnahmen notwendig, auch der Innenbereich wurde komplett saniert, die Gemälde und Figuren restauriert. Durch all diese Maßnahmen könne das Wahrzeichen von Amtzell nun erhalten werden.

Dillmann bedankte sich im Namen des Kirchengemeinderats bei den vielen ehrenamtlichen Helfern und bei den Geld-Spendern, die eine Summe von 61 000 Euro eingebracht haben. Zum endgültigen Spendenziel fehlen allerdings dennoch über 50 000 Euro.

Nach dem Gottesdienst begleiteten die Musikkapelle und der Spielmannszug die Festgemeinde bei der kurzen Prozession durch das Dorf, bevor in der Kirche der sakramentale Segen gespendet wurde. Nach dem Präsentiermarsch gab es den traditionellen Salut durch die historische Bürgerwehr – mit einem Schuss, dem spontaner Applaus gespendet wurde. Anschließend wurde zum Frühschoppen, dieses Jahr zum ersten Mal im idyllischen Amtzeller Schulhof, eingeladen.

Die musikalische Umrahmung übernahm die Musikkapelle Amtzell, während Amtzeller Vereine die Bewirtung übernahmen. Bei herrlichem Sonnenschein wurde dieser Pfingstmontag bis in die Abendstunden gefeiert.