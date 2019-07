Amtsgericht Wangen: Schwarz-weiß-Foto hilft nicht weiter

Mit einem Schlag auf das linke Auge soll der Angeklagte einem Mann vor einer Imbissbude seine Aversion zum Ausdruck gebracht haben. Davon will der Beschuldigte jedoch nichts mehr wissen. „Warum soll denn der Geschädigte so etwas erfinden“, wollte der Richter wissen. „Weil er mir etwas anhängen will“, antwortete der Angeklagte während der Verhandlung am Amtsgericht Wangen .

Er sei an jenem Abend mit einem Freund, der das Autor fuhr, seinem Bruder, seiner Schwester und einem weiteren Kumpel an der Dönerbude vorbeigefahren. Durch die geöffneten Autofenster hätten sie gehört, wie der angeblich Geschädigte üble Schimpfwörter hinter ihnen her gerufen habe. Zunächst fuhren der Angeklagte und die anderen Insassen weiter. Als sie den Imbissstand ein weiteres Mal passierten und die Schimpftiraden ihren Fortgang fanden, brachte der Freund des Angeklagten das Auto zum Stehen.

Der Halter des Wagens war am Verhandlungstag als Zeuge anwesend. Er bestätigte die Beschimpfungen. Nachdem sie angehalten hatten, hätten sie gefragt, was das soll und der Angeklagte sei ausgerastet. Von dem Schlag ins Auge habe er, der Zeuge, jedoch nichts mitbekommen. Dem Richter lag ein Bild in schwarz-weiß vor, dass das verletzte Auge dokumentierte. „Das war schon so, als wir an diesem Tag aufeinandertrafen“, erklärte der Angeklagte. Es sei schon grün gewesen und somit älter. „Was für ein Mensch ist derjenige, den Sie angeblich geschlagen haben“, wollte der Richter vom Angeklagten wissen. „Einer, der immer Ärger macht“, antwortete dieser.

Schließlich betrat der Geschädigte den Zeugenstand. Und er gab zu, dass er den Insassen, die vorbei fuhren ein türkisches Schimpfwort hinterher gerufen habe. Jedoch aus einem ganz bestimmten Grund. Die zwei Buchstaben des Autokennzeichens seien die Abkürzung für dieses Schimpfwort. Zu Deutsch „Hurensohn“. Den Fahrer des Wagens kenne er und er habe keinen Streit mit ihm.

Dass der Angeklagte auch im Auto saß, habe er nicht gesehen. Der Geschädigte erzählte, dass er in der Imbissbude bezahlt hat und als er wieder heraus kam, habe der Angeklagte ihm mit voller Wucht ins Auge geschlagen. Daraufhin habe er zur Betreiberin gesagt, dass sie die Polizei rufen solle. Er selber holte den Krankenwagen, da er nichts mehr sehen konnte auf dem Auge. Kurz darauf seien die Johanniter eingetroffen, die auch das Bild von dem verletzten Auge gemacht haben. Bis zum Eintreffen der Polizei sei der Angeklagte und seine Begleiter schon weg gewesen. Noch einmal hatte der Angeklagte nun die Möglichkeit, zu gestehen, dass er aus Wut wegen der Schimpfworte, die der Geschädigte an ihn gerichtet hatte, zugeschlagen hat. „Nein, ich bleibe dabei, dass nichts war“, sagte der Angeklagte daraufhin.

Wegen einer weiteren Anklage auf Beschädigung der Regenrinne an einem Hotel, meinte der Angeklagte, dass da irgendjemand unglücklich hinein gefallen sei. Für den Richter galt es daher noch einige Dinge zu klären, bevor er ein endgültiges Urteil fällen kann. Zum einen möchte er den Bruder des Geschädigten in den Zeugenstand holen, einen am Tatort eingetroffenen Polizisten sowie die Betreiberin der Imbissbude. Zudem muss geklärt werden, ob die Johanniter tatsächlich vor Ort waren, um den Verletzten zu versorgen.