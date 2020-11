Amtsgericht Wangen hat einige Maßnahmen gegen Covid 19 getroffen

Lediglich in Nonnenhorn, Maierhöfen und Stiefenhofen hat es in der vergangenen Woche keinen Coronafall gegeben. Das zeigt die Übersicht, die das Landratsamt am Freitag veröffentlicht hat.

Fast die Hälfte der Neuinfektionen lebt in Lindau, obwohl die Stadt nicht mal ein Drittel der Einwohner des Landkreises hat. Stark betroffen sind in dieser Woche außerdem Bodolz, Weißensberg, Hergensweiler, Opfenbach und Scheidegg. Auffällig ist insgesamt, dass es am Bayerischen Bodensee deutlich mehr Coronafälle gab als im Westallgäu.