Am Gehrenberg in Wangen entsteht jetzt ein neuer Sportpark

Der Umbau der Grünflächen und des früheren Wohnmobilstellplatzes im Vordern Ebnet geht jetzt in die entscheidende Phase: Am Gehrenberg entsteht einer neuer Sportpark, teilt die Wangener Stadtverwaltung mit. Baubeginn ist am Montag, 24. Oktober. Nach Einschätzung der Stadt dürften sich viele Sportfreunde über das Ergebnis der jetzt startenden Arbeiten freuen. Was dort passiert und welche Einschränkungen während der Bauphase nötig sind.

Neuer Standort für Beachvolleyball

Die beiden, früher auf der Argeninsel angesiedelten Beachvolleyballfelder sind nach Angaben der Stadt künftig an ihrem neuen Standort zwischen den Hügeln zu finden. Eine ganze Reihe weiterer Bewegungsangebote – von einem in den Boden eingelassenen Trampolin bis hin zu Fitnessgeräten für alle Generationen – entstehen in unmittelbarer Nähe. Unweit der Bahnbrücke werden ein Tanzboden, ein Basketballfeld für Streetball sowie eine Calisthenics-Anlage für alle Kraftsportfans gebaut, heißt es in dem Schreiben weiter.

Neues Wegesystem am Gehrenberg

Im Sportpark – wie auch in den anderen Abschnitten des Landesgartenschau-Geländes – wird demnach ein neues Wegesystem angelegt. So würden sich neue Verbindungen entlang der Argen hin zum Gehrenbergsteg und zur neu gebauten Klösterlebrücke (dem Fuß- und Radwegverbindung zwischen Vorderem Ebnet und Argeninsel/Schulzentrum/Festplatz) ergeben, die zum Spazierengehen einladen. Auch eine exakt 1000 Meter lange Laufstrecke, rund um die Gehrenberg-Sportplätze, wird angezeichnet sein. Bisher erreichte sie die Länge von einem Kilometer nur knapp, berichtet die Verwaltung. Die drei großen Fußballplätze bleiben unterdessen bestehen, wie sie sind. „All dies sind Anlagen, die im Zuge der Vorbereitungen zur Landesgartenschau 2024 gebaut werden und dauerhaft bleiben werden“, heißt es zur Erläuterung in der Mitteilung.

Gartenbaubetriebe stellen 2024 aus

Allerdings werde die Wiese zwischen der Umkleidekabine an den Sportplätzen und dem Weg beim Bahndamm sowie zwischen dem Zaun der Fußballplätze und der Oberen Argen für temporäre Anlagen im Zuge der Gartenschau benötigt. In diesem Bereich zeigen Gartenbaubetriebe 2024 ihre Schaugärten, informiert die Stadt. Und weiter: „Auch der sehr schöne restaurierte Eisenbahnwaggon wird natürlich erhalten bleiben. Das bestehende in die Jahre gekommende WC-Häuschen daneben wird abgerissen.“ Der Spielplatz im Vorderen Ebnet bleibe so lange im Jahr 2023 offen wie möglich. Erst im Herbst kommenden Jahres soll er saniert und modernisiert werden.

Auftrag ging an die Firma Haas

Im März 2022 wurde hier mit den Renaturierungsarbeiten der Oberen Argen begonnen. Verschiedene Großbäume wurden umgepflanzt, der ehemalige Wohnmobilstellplatz wurde zurückgebaut. Anfang August vergab der LGS-Aufsichtsrat den Auftrag an die Firma Haas aus Roggenzell.

Damit die Arbeiten nun rasch vorangehen können, müssen laut Stadt die beiden Felder des Sportparks, aber auch die Verbindung Richtung Südring geschlossen werden. Die Schließung diene der Sicherheit aller. Denn in den Baustellen könnten sich Fußgänger und Radfahrer nicht sicher bewegen, wenn gleichzeitig schweres Gerät unterwegs und noch keine Beleuchtung vorhanden ist.

Was weiterhin begeh- und nutzbar ist

Als Fuß- und Radwegverbindung wird die Holzbrücke „Gehrenbergsteg“ voraussichtlich bis zum Herbst 2023 geöffnet bleiben, berichtet die Verwaltung. Der Trampelpfad um den Bauzaun im Vorderen Ebnet werde noch „winterfest“ gemacht und auch der vorhandene Spielplatz im Vorderen Ebnet könne weiterhin genutzt werden. Der gesamte Sportpark wird bis zur Eröffnung der Landesgartenschau gesperrt bleiben, wie auch andere Baustellen im Zuge der Schau. Nach dem Abbau der Gartenschau-Ausstellung sollen alle Flächen wieder frei nutzbar sein.