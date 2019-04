Alwin Schürer: „Uns geht es nicht ums Schule schwänzen“

Ganz bewusst in die Ferien gelegt, hat die Wangener „Fridays-for-Future“-Bewegung ihre dritte Demo am Freitag. „Uns geht es nicht ums Schule schwänzen“, erklärte Alwin Schürer auf dem Marktplatz, nachdem die knapp 50 Schüler nach ihrem Protestzug durch die Stadt vor dem Rathaus angelangt waren.

Inhaltlich richtete sich der Protest dieses Mal vor allem gegen die große Zahl des in Deutschland produzierten Plastiks, von dem laut eines verlesenen Briefes nur 42 Prozent recycelt werden. Schürer brachte auch Beispiele: „Eine Plastiktüte wird im Durchschnitt nur 25 Minuten genutzt. Eine Plastikflasche im Meer benötigt 450 Jahre, bis sie verrottet.“

Schon in der vergangenen Woche haben laut Schürer rund zehn Aktivisten die Gegend rund um das Gesundheitszentrum an der Siemensstraße von Müll befreit. „Es sind noch weitere Müllsammelaktionen geplant“, sagte Schürer der „Schwäbischen Zeitung“. Damit wollen die Jugendlichen ihre Absicht unterstreichen, selbst etwas für ihre Umwelt zu tun. Den Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft werfen sie bekanntlich Untätigkeit und zu langsames Handeln in Sachen Klima- und Umweltschutz vor.

Erneut demonstriert werden könnte in Wangen am 24. Mai, zwei Tage vor den Europa-Wahlen. Schürer dazu: „Diese Demo muss aber noch angemeldet werden.“