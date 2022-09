Alwin Baumann beendet ehrenamtliche Caritasverbandsarbeit nach 40 Jahren

Bei einem gemeinsamen Abendessen in Wangen ist Alwin Baumann vom Caritas-Bundesverband Kinder- und Jugendreha e.V. (CKR) als langjähriges Vorstandsmitglied verabschiedet worden. Baumann, der hauptberuflich bis 2017 in den Fachkliniken arbeitete, wurde 1982 in den Vorstand des CKR gewählt und übt diese ehrenamtliche Funktion bis zum Jahresende aus. Sein Engagement über 40 Jahre für die Kinder- und Jugendreha machten ihn bundesweit zu einer der prägendsten Persönlichkeiten in diesem Bereich, so der Verband in einer Pressemitteilung.

Der Einladung zur Verabschiedung durch Geschäftsführerin Heidrun Koop folgten neben dem gesamten Vorstand auch der ehemalige Vorsitzende Peter Scherer. Scherer ist im Allgäu als ehemaliger Geschäftsführer des Landesverbands katholischer Kindestagesstätten bekannt. Unter den Gratulanten war auch Monika Stolz, ehemals baden-württembergische Sozialministerin und bis vor wenigen Jahren Nachfolgerin von Scherer als Vorsitzende des CKR.

Der heutige Vorsitzende des katholischen Fachverbands CKR Joachim Unterländer, ehemals für die CSU im bayrischen Landtag, übernahm die Verabschiedung von Alwin Baumann. Mit seiner Arbeit im Caritas-Bundesverband Kinder- und Jugendreha e.V. habe Baumann gezeigt, dass ihm über den Tellerrand der Fachkliniken hinaus, die Weiterentwicklung der gesamten Kinder- und Jugendreha wichtig war. Sein Augenmerk galt der Politik, damit die gesetzlichen Grundlagen für die chronisch kranken Kinder und Jugendlichen immer auf dem aktuellen Stand der Entwicklung waren. Ebenso wichtig und erfolgreich sei er im Austausch mit der Renten- und Krankenversicherung gewesen, damit die Rehamaßnahmen für die Kinder und Jugendlichen ohne Hürden bewilligt werden. Dieses Engagement wurde 2017 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt.

Baumann bedankte sich für die Anerkennung und Abschiedsgeschenke und hob hervor, dass mit Friederike Neugebauer, der Geschäftsführerin des Bündnis Kinder- und Jugendreha, seine Arbeit für den Vorstand exzellent weitergeführt werde. Baumann, obwohl seit 2017 eigentlich im Ruhestand, arbeitet beruflich als Sprecher des Bündnis Kinder- und Jugendreha e.V. mit Büros in Berlin und Wangen.