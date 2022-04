Altstadtkonzerte schließen mit Friedrich Thiele und Naoko Sonoda

Da letzte Altstadtkonzert dieser Saison findet am Donnerstag, 21. April, in der Stadthalle Wangen statt. Ab 19 Uhr stehen Friedrich Thiele und Naoko Sonoda auf der Bühne.

Der junge Cellist Friedrich Thiele präsentiert das Programm „Violoncello totale“ mit Werken von Robert Schumann, Claude Debussy, Krzysztof Penderecki, Nadia Boulanger und Dmitri Schostakowitsch. Begleitet wird Thiele am Flügel von Naoko Sonoda.

Friedrich Thiele gewann zahlreiche renommierte nationale und internationale Preise. Als Solist gastierte er beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Orchester des Nationaltheaters Brasília, der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, dem Münchner Rundfunkorchester, den Nürnberger Sinfonikern, dem Orquesta Sinfónica Simón Bolívar in Caracas und dem Rundfunk-Sinfonieorchester Prag. Thiele trat als Kammermusiker schon beim Heidelberger Frühling, beim Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Molyvos International Music Festival und dem Vadim Repin Trans-Siberian Art Festival auf. Bereits seit 2010 wird Thiele von der Deutschen Stiftung Musikleben gefördert und spielt ein französisches Cello aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, aus dem Deutschen Musikinstrumentenfonds. Seit 2021 ist Friedrich Thiele erster Konzertmeister der Violoncelli in der Staatskapelle Dresden.

Die japanische Pianistin Naoko Sonoda hat an der Toho-Gakuen Musikhochschule Tokio und an der Universität der Künste Berlin studiert. Sie ist vielfache Preisträgerin internationaler Klavier- und Kammermusik-Wettbewerbe, wie zum Beispiel in Argent und Trieste (Italien) sowie in Lodz (Polen). Naoko Sonoda konzertierte solistisch und kammermusikalisch in zahlreichen Ländern Europas und Asiens und nahm wiederholt an verschiedenen Festivals teil. Auftritte absolvierte sie sowohl als Solistin wie auch als Kammermusik-Partnerin von Kolja Blacher, Mark Gothoni, Danjulo Ishizaka, Jens Peter Maintz, Santiago Valencia Cañón und Andrei Ionita.