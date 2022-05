Altstadt- und Museumsverein hat ein interessantes Programm organisiert

Der Altstadt- und Museumsverein Wangen veranstaltet am Pfingsmontag, 6. Juni, in einem großen Mitmachprogramm in und um die Eselmühle einen Mühlentag.

Die Besucher erkunden, wie aus Korn Brot hergestellt wird. Dabei werden vier Mitmachstationen aufgebaut. Der Wangener Sensenverein führt vor, wie das Korn gesenst wurde. Der Dreschflegelverein aus Schlier wird vor der Eselmühle zeigen, wie das Korn gedroschen wurde. Im Badstubeninnenhof wird das Korn gemahlen. Wenn die Besucher alle drei Stationen durchlaufen haben, dürfen sie sich am Ende ein Stockbrot backen. Nur an diesem Tag wird in der Mühle eine private Leihgabe, eine keltische Handmühle rund 500 Jahre vor Christus und eine Steinmühle aus der Sahara, die rund 8000 Jahre alt ist, gezeigt.