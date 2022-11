Altersabteilung der Feuerwehr wählt neues Führungsteam

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits im Oktober kamen die Mitglieder zu ihrer Hauptversammlung zusammen. Vor 21 Jahren trafen sich die Feuerwehrsenioren aus Wangen zur Gründungsversammlung einer neuen Abteilung, der Altersabteilung. An ihre Spitze wählten sie damals den ehemaligen Gesamtkommandanten Adalbert Beck und seinen Stellvertreter Erich Ruchty.

Beide hatten zuvor bereits die aktive Feuerwehrabteilung von 1982 bis 1999 als eingespieltes Führungsteam erfolgreich geführt. Fast nahtlos haben die beiden dann wieder eine Führungsfunktion übernommen und bis in dieses Jahr die Geschicke der Altersabteilung in der Hand. Mit dem plötzlichen Tod von Erich Ruchty im Frühjahr, endete nach 38 Jahren das gemeinsame Wirken für die Wangener Feuerwehr.

Auch weil Adalbert Beck nun für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stand, wurden mit der Wahl einer neuen Führungsspitze die Weichen für die Zukunft gestellt. Die 78 Mitglieder, die aus allen Abteilungen der Wangener Feuerwehr stammen, wählten Martin Kresser zum Leiter der Altersabteilung und Armin Herz zu seinem Stellvertreter. Beide übernehmen das Ruder nun für die kommenden fünf Jahre einer Amtszeit, gemäß der Feuerwehrsatzung.

Auch der Abteilungsausschuss wurde gewählt, hier heißen die neuen Vertreter Robert Peter, Dieter Mendel und Karl-Heinz Albrecht. Die stattliche Mitgliederzahl in der Altersabteilung zeigt, dass es nach der aktiven Zeit in der Einsatzabteilung noch lange nicht vorbei ist. Die langjährigen Kameraden treffen sich regelmäßig zum monatlichen Dämmerschoppen und gegenseitigem Austausch. Gemeinsame Aktivitäten und Ausflüge stehen ebenso auf dem Jahresprogramm, wie das engagierte Mitwirken bei Veranstaltungen und Festen der Wangener Feuerwehr. So schließt sich hier auch ein gewisser Kreis in der Feuerwehrfamilie, der von der Jugendfeuerwehr bis hin in hohe Alter reicht, mit dem Satz „Ein Leben für die Feuerwehr“.