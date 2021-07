Die Altenpflegeschule zieht um - aber nur auf Zeit

Das ist die Wangener Altenpflegeschule

Das „Institut für Soziale Berufe“ (IfSB) ist ein Zentrum für Aus- und Weiterbildung in verschiedenen sozialen Berufsfeldern, wie Altenpfleger, Heilpädagoge oder Jugend- und Heimerzieher. Die Ausbildungsstätte in katholischer Trägerschaft ist an vier Standorten in Ravensburg, Bad Wurzach und Wangen vertreten. Am größten IfSB-Standort in Wangen gibt es eine Berufsfachschule für Altenpflege im Seniorenzentrum St.Vinzenz, mit einem Einzugsbereich von rund 30 Kilometer rund um Wangen, von Tettnang im Westen bis nach Isny im Osten. Ein Drittel stammt aus der bayerischen Nachbarschaft (Lindenberg, Scheidegg oder Lindau). (sz)