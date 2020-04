Alte mechanische Instrumente online erleben

Einen Höhepunkt innerhalb der Wangener Museumslandschaft bildet die Sammlung der mechanischen Musikinstrumente, die seit 1990 in städtischem Besitz ist. Die städtischen Museen Wangen haben darüber nun zehn Filme als Hörproben und auf dem städtischen YouTube-Kanal „WangenimAllgäu“ zur Verfügung gestellt. Kommentiert werden die Instrumente vom langjährigen Musikinstrumentevorführer Michael Schikora.

Das Spektrum der Sammlung reicht vom kleinen Symphonion mit Drehkurbel über Organette und Leiherkasten bis hin zu ganzen „Orchestrien“. Letztere fanden in Gaststätten Aufstellung und unterhielten den Wirtshausbesucher erst nach Geldeinwurf mit Musik. Erst „wenn der Groschen gefallen war“ ging es los mit der Musik. Es handelt es sich laut Pressemitteilung um den kleineren Teil einer umfänglichen Kollektion des verstorbenen Lindauer Sammlers Friedrich Wilhelm Kalina. Ein weiterer Teil der Sammlung befindet sich im Stadtmuseum Lindau. Ausgestellt sind die Instrumente in den sogenannten Bürgerzimmern im dritten Stock des Stadtmuseums in der Eselmühle.

2018 wurden von Museumsleiter Rainer Jensch und Museumsmitarbeiterin Irina Leist erste Aufnahmen erstellt, die in der Medienstation des Museums auf Knopfdruck abrufbar sind. Die Medienstation des Museums ist aus technischen Gründen nicht online verfügbar. Da die Zugänglichkeit auch während der üblichen Museumssaison von April bis Oktober nicht barrierefrei ist und die sensiblen Instrumente ohnehin nur einmal wöchentlich vorgeführt werden dürfen, habe die Idee nahegelegen, kleine Filmporträts mit Klangproben der teils kuriosen Instrumente zu erstellen.

Film über die Maria-Neff-Figur

Auch der Altstadt- und Museumsverein habe die im Schnitt zeieinhalbminütigen gemeinfreien Filme zum Teilen in sozialen Medien auf seiner Internetseite verlinkt. „Die digitalen Angebote sind erst im Aufbau“, heißt es vonseiten der Museumsleitung. Ein weiteres Schmankerl habe Jensch jedoch ebenfalls zur Verfügung gestellt: Und zwar einen kleinen Film, geschnitten aus Filmmaterial, das ihm der bekannte Bildhauer Joseph Michael Neustifter zur Verfügung gestellt hat. Es zeige in eindrücklichen Bildern Teile des Herstellungsprozesses der Maria-Neff-Figur vor dem Museum. Die Figur sei seit ihrer Aufstellung im vergangenen Herbst von vielen ins Herz geschlossen worden.