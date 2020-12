Alt und neu liegen in der Wangener Erba-Werkssiedlung direkt nebeneinander

Gerade einmal gut zwei Jahre ist es her, dass die SZ eine Serie über die Erba machte. Seitdem hat sich das Gelände der früheren Baumwollspinnerei, das seit 2017 neu entwickelt wird, aber weiter stark verändert. Grund genug, um Sie, lieber Leserinnen und Leser, wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Was ist mittlerweile passiert, wo wird aktuell saniert oder neu gebaut, und wie wird sich das Areal in Sachen Wohnen, Arbeit und Kultur bis zur Landesgartenschau 2024 präsentieren?

Die Antworten gibt es in der aktuellen Serie „Die Erba - gestern, heute, morgen“ – in der Zeitung, digital und natürlich auch im Online-Dossier unter www.schwaebische.de/erba-wangen. Dort nimmt die SZ ihre Digitalabonnenten auch mit auf einen eindrucksvollen Rundflug übers Erba-Areal, mit tollen Impressionen aus der Vogelperspektive und einem exklusiven Blick hinein ins Storchennest auf dem Kamin. Anschauen lohnt sich unter: www.schwaebische.de/erba-rundflug.