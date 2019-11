Alt-Bürgermeister und OB Lang pflanzen Eiche

Kräftig zugepackt haben der frühere Wangener Bürgermeister Ulrich Mauch (auf dem Foto Zweiter von links) und Oberbürgermeister Michael Lang (Dritter von links) beim Pflanzen einer Stileiche im Erba-Areal in Wangen. Es war ein Abschiedsgeschenk, das die Stadt ihrem scheidenden Bürgermeister bei der Personalversammlung 2018 gemacht hatte. Jetzt war der Zeitpunkt, sie zu setzen. „Es ist der erste Baum, den ich pflanze“, sagte Mauch. So werde nun die 16-jährige Verbundenheit mit der Stadt symbolisch fortgesetzt. „Ich werde immer mal vorbeikommen und prüfen, ob er gedeiht“, sagte er schmunzelnd. Wie die Experten vom Bauhof sagten, könne der Baum etwa 20 Meter hoch und ebenso breit werden. OB Lang befand, für die Eiche sei ein guter Standort gefunden worden. Am Ende der künftigen Festwiese habe sie auch eine landschaftsprägende Funktion.