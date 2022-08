Noch drei Tage: Das ist beim Allgäus Finest Festival in diesem Jahr anders

Anreise ist am Freitag ab 10 Uhr, der musikalische Abend startet um 17.30 Uhr. Am Samstag ist das Festivalgelände ab 12 Uhr geöffnet. Ausführliche Informationen gibt es unter www.allgaeusfinest.de. Gesucht werden noch Menschen, die am Sonntag beim Aufräumen helfen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Haupteingang. Rückfragen dazu werden unter info@allgäufinest.de beantwortet. (swe)

Die Schilder mit dem Hinweis „AFF“ (Allgäus Finest Festival) weisen schon rund um Karsee den Weg. Die Hauptbauten für das Festival in Karsee-Kohlhaus am Freitag und Samstag mit Musik, Camping und Kultur stehen bereits. Nach drei Jahren Pause steigt am Wochenende 26./27. August das siebte Festival – noch einmal verfeinert und verbessert und mit Platz für mehr als 3000 Besucher.

Dienstagnachmittag: Noch wird gesägt, gebohrt, dekoriert, eingezäunt. Die große Bühne fehlt noch, doch sonst stehen Zelte, der Infostand, der Eingangsbereich, der „Marktplatz“ und vieles mehr. „Wir haben am vergangenen Wochenende gearbeitet“, erzählt Marco König, einer der drei Vorsitzenden des Vereins.

Workshops geplant

„Wir“ – das sind rund 60 aktive und junge Erwachsene, die dem Allgäus-Finest-Verein angehören, denen die Kultur vor Ort, in ihrer Heimat, viel wert ist und die sich dafür engagieren. Am Haupteingang fragen drei zufällig vorbeikommende Radfahrer aus dem Kreis Biberach nach, was denn hier, auf der grünen Wiese, stattfinden wird.

„Überhaupt sind viele neugierig, halten an, schauen“, erzählt König. Auf einen kurzen Nenner bringt es übrigens das selbst gesetzte Motto:

„Zwei Tage, zwei Stages – viel Liebe“

Die beiden Coronajahre hat der Verein Königs Aussage nach genutzt, um das Festival weiterzuentwickeln. Am Marktplatz steht ein großer Marterpfahl zur Deko, mit dem Festivalbändel kann nun digital bezahlt werden und mit einer Wasserstation gibt es jetzt auch eine Möglichkeit zur „Katzenwäsche“.

Geplant sind auch Workshops unter dem Motto „Do it yourself“ wie Hockerbau, Papierbasteleien oder eine Schminkstation mit Henna-Tatoos. Überhaupt wurde noch mehr Gewicht auf Familien – nicht nur wie bislang aus Karsee – gelegt.

Mit dem Familienticket am Samstag kommen nun maximal zwei miteinander verbundene Erwachsene und alle ihre bis zu 16-jährigen Kinder für 40 Euro zwischen 12 und 19 Uhr aufs Gelände. „Wer dann wieder geht, erhält 20 Euro zurück“ erläutert König. Familienkarten gibt es ausschließlich an der Tageskasse. Alles andere ist ausverkauft.

AFF soll ein nachhaltiger Ort sein

Von Beginn an war das AFF ein etwas anderes Festival – zum Beispiel in Sachen Nachhaltigkeit. „Wir bemühen uns, kontinuierlich Optionen auszuloten und umzusetzen, die unser Festival zu einem sozial und ökologisch nachhaltigeren Ort machen“, heißt es auf der Homepage.

Taschenaschenbecher werden ausgegeben, Campinggäste erhalten drei Müllsäcke – und ihr Pfand nur dann wieder zurück, wenn die Tüten am Sonntag sortiert abgegeben werden. Auf Dekomaterial aus Plastik wird gänzlich verzichtet. Erstmals wird auch eine Ökobilanz erstellt. „Am Ende wird die Wiese wieder picobello aufgeräumt“, verspricht König. Wobei er weiß: „Alles, was die Gäste wegräumen, brauchen wir nicht zu tun.“

Musikalisch dürfte „Provinz“ das Highlight werden. Das Vogter Pop-Quartett, das am Samstag gegen Mitternacht loslegt, hat sich in der Zwischenzeit in der Szene einen Namen gemacht.

„Wir freuen uns, dass die bei unserem Re-start dabei sind“, sagt König. Viele Künstler wurden bereits 2021 gebucht. Unter den 24 Acts sind unter anderem Ennio, Luna, Megaloh, Kytes – oder auch der Musikverein Karsee, der den Samstagnachmittag um 13 Uhr einläutet.