Allgäuer Mixedteam holt Platz zwei beim Jannersee-Triathlon

Beim 27. Jannersee-Triathlon in Vorarlberg galt es, die Strecke von 400 Meter Schwimmen, 16 Kilometer Radfahren und vier Kilometer Laufen zu bewältigen. Bei den Staffeln nahm ein Team der SG Niederwangen teil. Elke Peters (Schwimmen), Alfred Kohler (Rad) und Meggy Kohler (Lauf) belegten in 48:52 Minuten den zweiten Platz bei den Mixedteams und in der Gesamtwertung Rang fünf von 26 Mannschaften. In den Einzelwettbewerben gewann der aktuelle Olympiateilnehmer Lukas Hollaus aus Österreich und bei den Frauen die Ravensburgerin Lena Berlinger.

Beim Massenstart im Schwimmen kam Elke Peters laut Mitteilung sehr gut zurecht und übergab mit der siebtschnellsten Schwimmzeit an Alfred Kohler. Auf der flachen Radstrecke fuhr er die zweitschnellste Radzeit. Meggy Kohler brachte beim Lauf (17:17 Minuten) den Podestplatz ins Ziel.

Bei den Kindern war die Strecke deutlich kürzer – 50 Meter Schwimmen, etwa 2,7 Kilometer Radfahren und 600 Meter Laufen. Denny Kohler kam mit einer starken Leistung beim Schwimmen als Erster aus dem Wasser. Trotz eines Sturzes beim Radfahren kam er nach dem Laufen als Schnellster seiner Altersklasse ins Ziel. Ronja Kohler musste 200 Meter Schwimmen, knapp fünf Kilometer Radfahren und 1,5 Kilometer Laufen. Sie kam mit einer weiteren Teilnehmerin als Erste aus dem Wasser und wurde in der Endabrechnung Sechste in ihrer Altersklasse.