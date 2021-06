Allgäu-Konzerte in Leutkirch und Kißlegg neu angesetzt

Christian Segmehl, Gründer der Allgäu-Konzerte, präsentiert trotz widriger Bedingungen zwei Konzerte in diesem Sommer, nachdem die Pandemie der Konzertreihe im Eröffnungsjahr 2020 einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das vierte und letzte Konzert der Allgäu-Konzerte sollte 2020 im Herbst stattfinden, fiel jedoch aus. Dieses Konzert mit dem Klarinettisten Martin Spangenberg und der Pianistin Katharina Kegler wird nun am Mittwoch, 21. Juli, um 21 Uhr in der Festhalle in Leutkirch nachgeholt.

Alle Karten, die 2020 gekauft wurden, sind ausschließlich für diese Uhrzeit 21 Uhr gültig. Ein zweiter Konzerttermin mit demselben Programm wird laut Pressemitteilung des Veranstalters am gleichen Tag um 18 Uhr angeboten. Für diese Uhrzeit hat der Vorverkauf begonnen.

Der in Wangen im Allgäu geborene Klarinettist Martin Spangenberg erhielt seinen ersten Unterricht bei Fritz Hauser an der JMS Württembergisches Allgäu, war mehrfacher Bundespreisträger bei „Jugend musiziert“, bevor er an der Musikhochschule in Hannover studierte. Ein Jahr nach seiner Diplomprüfung wurde er Soloklarinettist der Münchner Philharmoniker. Zusätzlich war er Mitglied des Bayreuther Festspielorchesters.

1997 bekam er die Professur für Klarinette an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar und wechselte dann als Klarinettenprofessor an die Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin. Seit 2015 ist er am selbigen Institut erster Prorektor.

Die Pianistin Katharina Kegler studierte in Freiburg, Houston und am „Banff Centre for the Arts“ in Kanada. Neben ihren vielfältigen Aktivitäten als Solistin und Kammermusikerin ist sie regelmäßig offizielle Begleiterin beim ARD-Wettbewerb. Sie konzertiert in zahlreichen Ländern Europas, in Kanada, Japan und, auf Einladung des Goethe-Instituts, in Brasilien. Neben Solo-, Kammermusik- und Liederabenden wendet sie sich der Verbindung von Musik und anderen Künsten zu, so zum Beispiel in einem Programm über den Maler Paul Klee. Seit 1992 ist sie Dozentin an der Musikhochschule Freiburg.

Auf dem Programm stehen Werke unter anderem Werke von Ludwig van Beethoven und Carl Maria von Weber.

Das zweite Allgäu-Konzert findet dann am Donnerstag, 12. August, um 19 Uhr im Strandbad in Kißlegg statt. Hierzu kommt die als laut Pressemitteilung des Veranstalters „bester Live-Act des Jahres“ prämierte Weltmusik-Jazz-Band Quadro Nuevo mit ihrem Programm „Mare“.

Ein Kinderkonzert mit freiem Eintritt gibt es am selben Tag um 17 Uhr mit der Gruppe Quadro Nuevo.