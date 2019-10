Allgäuer Turner sind in Backnang gefordert

Nach den beiden Heimwettkämpfen gegen die Aufstiegsfavoriten Kirchheim und Straubenhardt geht es für die Turner der TG Wangen/Eisenharz am Samstag zum Auswärtswettkampf bei der TSG Backnang. Beide Mannschaften haben in der laufenden Saison je zwei Wettkämpfe gewonnen und liegen in der aktuellen Tabelle punktgleich auf den Plätzen vier und fünf.

Wenn man die bisherigen Saisonleistungen vergleicht, darf ein spannendes Duell auf Augenhöhe erwartet werden. Die Turner aus Wangen und Eisenharz haben im bisherigen Saisonverlauf Übungen mit höheren Ausgangswerten präsentiert, dafür im Schnitt aber auch höhere Abzüge von den Kampfrichtern erhalten. Die Backnanger setzten dagegen auf saubere Ausführung bei etwas einfacheren Übungen.

Am Ende wird am Samstagabend sehr wahrscheinlich die bessere Tagesform über Sieg und Niederlage entscheiden. Die beiden bisherigen Aufeinandertreffen beider Teams (je ein Sieg für beide Mannschaften) wurden erst am letzten Gerät entschieden. Ähnlich knapp wird die Entscheidung auch am Samstag erwartet, weswegen es laut TG-Mitteilung wichtig sein wird, bis zur letzten Übung einen kühlen Kopf zu bewahren und die optimale Leistung abzurufen. Personell kann die Turngemeinschaft aus dem Vollen schöpfen. Gespannt darf man sein, wie fit Sprungspezialist Jakob Hölz aus seinem zweiwöchigen Urlaub zurückkehrt.