Allgäuer Spende ermöglicht Kauf von Kuh

Es ist eine andere Welt, die Natascha Köhler kürzlich in einem Vortrag in der Klinikkapelle des Wangener Krankenhauses beschrieben hat. Die Krankenschwester war über die Jahreswende in Athen um humanitäre Hilfe zu leisten. Ihre Erkenntnis: „Die Flüchtlingskrise ist noch nicht vorbei.“

Weniger in den regulären Camps, mehr in von Flüchtlingen besetzten Häusern, sogenannten Squads, war Natascha Köhler unterwegs. Hier sei neben medizinischer Hilfe auch vieles andere nötig gewesen. „Dann geht man halt auch mal einkaufen für 300 Menschen und fährt alles mit Taxis zu den Menschen.“ Wenn Zeit war, hat sich Köhler, die auch schon in der Türkei für das Hilfswerk Avicenna unterwegs, den Kindern gewidmet: „Es berührt mich immer wieder, wie viel Freude man den Kindern zum Beispiel mit Luftballons machen kann.“

Viele traurige Geschichten

Dass in Athen, im Vergleich zur Türkei, die meisten ein bisschen Englisch sprechen konnten, sei zwar schön gewesen, so musste sich Köhler allerdings auch viele traurige Geschichten anhören. Es sei nicht immer einfach gewesen, junge Männer weinen zu sehen.

Eine Problematik in Athen ist, so schilderte es Köhler, dass wer als „illegal“ gilt, kein Geld von der griechischen Regierung für Essen oder Kleidung bekommt. In einem Camp, in dem die Allgäuer Krankenschwester offiziell gar nicht hätte wirken dürfen, betraf das etwa 80 von 1500 Menschen. Mit einer örtlichen Kirchengemeinde hat Natascha Köhler bei deren Versorgung geholfen. „Das schlimmste war, dass ich bei den Kindern teilweise schon Anzeichen von Unterernährung gesehen hab.“ Doch das Ausgeben von Essen war nicht leicht. Der betreffenden Kirchengemeinde wurde nach einiger Zeit gesagt, dass sie bestraft wird, wenn von dem Essen jemand krank würde. „Also haben die sich nicht mehr getraut, frisch zu kochen. Es wurden dann Dosen gekauft, aus denen kalt gelöffelt wurde.“, beschrieb Köhler das weitere Vorgehen.

Sie schilderte auch die Geschichte von Castro, einem jungen syrischen Familienvater, der bereits vor einiger vor dem Assad-Regime nach Athen floh und dort seither ein relativ normales Leben führt. Er habe ihr erzählt, dass die griechischen Hilfsorganisationen schon vor einiger Zeit ihre Arbeit größtenteils eingestellt hätten, weil keine Spendengelder mehr da sind. Deshalb habe Castro einen Hof gepachtet, um mit den Ernten die Mitarbeiter auf dem Hof und andere Flüchtlinge zu unterstützen. Beeindruckt zeigte sich Köhler von einem jungen Mann, der auf dieser Farm arbeitete und sagte: „Mir reicht das, wenn ich hier ein bisschen mitarbeiten und leben kann. Ich will gar nicht nach Deutschland oder Frankreich.“ Für eine Riesenfreude konnte Köhler auf der Farm sorgen, als sie verkünden konnte, dass sie Dank einer großen Spende aus dem Allgäu eine Kuh kaufen kann: „Jetzt wird da jeden Tag Käse und bald auch Joghurt gemacht.“ Was dem engagierten Castro wichtig sei ist, dass nicht nur den Flüchtlingen geholfen wird. „Viele Griechen sind selber ganz arm“, hat die Krankenschwester erfahren müssen. Deshalb sei es wichtig, dass Einheimische und Flüchtlinge zusammenarbeiten.

„Einfach unter aller Sau“

Als sie einen Mann, der Blut gehustet hat, in eine nahegelegene Klinik bringen wollte, hat die Wangenerin zum ersten Mal erlebt, was ihr die Flüchtlinge immer wieder erzählt hatten: „Wir werden überall weggeschickt. Ihre Erfahrung: „Das war, ich kann’s nicht anders sagen, einfach unter aller Sau.“ Inzwischen sei der Mann in Frankreich, aber immer noch nicht operiert. Zu vielen aus ihrer Zeit in Athen hat Natascha Köhler immer noch Kontakt. Die besetzten Häuser seien inzwischen größtenteils geräumt. Das heißt, die Menschen leben in Wurfzelten auf der Straße. Freunde von Köhler sind auch momentan in Athen. Das größte Problem für die Helfer vor Ort sei klar: Die Spendengelder werden immer weniger, das öffentliche Interesse nimmt ab.