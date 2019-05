Allgäuer erhält das Bundesverdienstkreuz

Der Jurist Thomas Walther bekommt das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Damit werden Walthers Verdienste um die juristische Aufarbeitung der NS-Verbrechen sowie sein Engagement für die Opfer der NS-Herrschaft gewürdigt. Dies teilt die Stadt Wangen mit.

1943 in Erfurt geboren, dort und in Uelzen aufgewachsen, hatte Walther einst Literatur studiert, ehe er sich der Juristerei zuwandte. Nach Studienjahren in Hamburg und Bayern und als Richter im Allgäu war Thomas Walther ein Hiesiger geworden. Am 1. September 2006 räumte der damals 63-Jährige auf eigenen Wunsch seinen Richterstuhl beim Amtsgericht Lindau und nahm bei der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg die Arbeit auf.

Er bereitet auch Anklage gegen John Demjanjuk vor

Es gab Zeitungen, die ihn später als „Nazi-Jäger“ bezeichneten. Das sei aber nicht sein Fokus gewesen. „Es geht um das Thema einer – wenn auch späten – Gerechtigkeit“, sagt der Jurist. Denn auf seine Arbeit ist die Veränderung der Justizpraxis in den Verfahren gegen frühere Angehörige der Wachmannschaften in den deutschen Vernichtungs- und Konzentrationslagern zurückzuführen.

So bereitete Thomas Walther 2008 die Anklage gegen John Demjanjuk am Landgericht München mit vor. Der damals greise und mittlerweile verstorbene Demjanjuk wurde in der Folge von den USA nach Deutschland überstellt und 2009 vor dem Landgericht München I für seine Tätigkeit im Vernichtungslager Sobibor angeklagt.

Zwei Jahre später verurteilte ihn das Gericht wegen Beihilfe zum Mord an 28 060 Menschen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren. Das Gericht übernahm die von Walther entwickelte Rechtsauffassung, dass bereits der den Massenmord unterstützende Dienst im Vernichtungslager Sobibor 1943 ausreichend für eine Verurteilung sein müsse, denn der Wachmann sei dort „Teil der Vernichtungsmaschinerie“ gewesen.

Seither gab es weitere Prozesse, in deren Verlauf verschiedene Beteiligte wegen Beihilfe zum Mord an vielen Zehntausenden von Opfern angeklagt und verurteilt wurden. Im Ruhestand setzt er seine Arbeit als Anwalt und Nebenklagevertreter der NS-Opfer fort. So vor wenigen Jahren beim Detmolder Auschwitz-Prozess gegen Reinhold Hanning, als Walther 26 Nebenkläger vertrat.