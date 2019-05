„Alles muss groß, schrill und üppig sein“

„Alice im Wunderland“ von Lewis Carroll steht auf dem Spielplan des Kinderfesttheaters Wangen. Die Geschichte um das Mädchen, das durch eine kleine Tür ins Wunderland gerät und dort ganz unglaublichen Gestalten begegnet und eine Reihe von Abenteuer besteht, gehört zu den Klassikern der Weltliteratur.

Wie die Stadtverwaltung von Wangen weiter mitteilt, laufen seit Monaten die Vorbereitungen des Kinderfesttheater-Teams bestehend aus Susanne Brunold, Silvia Brunold, Meike Engler, Sonja Vochezer und Kerstin Schädler, die für Uschi Peters nachrückte.

Beim Aktionstag am vergangenen Samstag arbeiteten viele fleißige Helfer an den Kulissen und Kostümen. So viel sei verraten der Verantwortlichen schon: Das Stück spielt unter anderem mit dem Thema „Groß und Klein“, was sich aus der Geschichte heraus anbietet. So wird beispielsweise eine überdimensionale Teekanne eine Rolle spielen.

Eine Herausforderung ist in diesem Jahr auch die Kostümierung, heißt es. „Im Wunderland muss alles groß, schrill und üppig sein“, sagt Silvia Brunold, die für diesen Bereich verantwortlich ist. Wir haben so viele Helferinnen wie noch nie“, freut sie. Dennoch wird ihr wie den anderen im Kernteam Heimarbeit in nächster Zeit nicht erspart bleiben. Denn 34 Schauspielerinnen und Schauspieler in Doppelbesetzung sowie acht Tänzerinnen sind einzukleiden.