Alle zusammen - endlich wieder ein WIR - die Türen sind auf!

Nach einem weiteren Jahr der Unsicherheiten durch Corona nimmt das Vereinsleben wieder an Fahrt auf. Es gab nie einen Stillstand, denn die Arbeit an Hygienekonzepten, das Wälzen von Gesetzestexten, die Entwicklung von neuen Ideen und die Umsetzung von Sportangeboten unter vielfältigen Bedingungen liefen im Hintergrund stets voran. Jedoch gewinnt das Leben im Verein nun durch gemeinsame Aktionen, intensives Trainieren und geselliges Beisammensein wieder mehr an Normalität und an dem, was wir alle so vermisst haben.

Mit neuer Kraft voraus heißt es auch auf der Jahreshauptversammlung am 30.09.2021. Eine junge neue zweite Vorständin, Sonja Schötz, wurde gewählt und macht ihrem Amt bereits alle Ehre. Adalbert Bock, welcher viele Jahre Vorstand, dann 2. Vorstand des Vereins war, wurde wegen seiner langjährigen intensiven Arbeit in und an dem Verein wohlverdient zum Ehrenvorstand ernannt. Es gab etliche Ehrungen, darunter viele Ehrungen von 50-jähriger Mitgliedschaft und eine besondere Ehrung von 25-jähriger aktiver Vereinsarbeit als Übungsleiterin durch Carola Maier. Allen Geehrten einen herzlichen Dank für das Tragen, Unterstützen und aktive Gestalten des Vereinslebens.

Durch eine weitere Neuerung glänzt der Sportverein dieses Jahr: Mit seiner neuen Bewirtung im Vereinsheim durch Familie Buchmeier-Poschenrieder hat der Verein einen echten Schatz gewonnen. Die freundliche und schwungvolle Familie bringt neuerdings regelmäßig Leben ins Vereinsheim. Immer freitags und samstags ab 17:00 Uhr wird bewirtet, sonntags sogar ab 10:00 Uhr. Da die Genehmigung nur für den Vereinsausschank gilt, sind Vereinsmitglieder, Vereinsgäste und befreundete Vereine hier herzlich willkommen.

Wer einen Blick in den Verein werfen möchte, kann sich auf der Vereinshomepage informieren: www.sv-primisweiler.net.