Ali-Neander-Organ-Quartet im Schwarzen Hasen

Das Ali-Neander-Organ-Quartett (Foto: pr) ist ein klassisches Jazz-Orgeltrio mit Gesangsunterstützung. Es tritt am Freitag, 25. November im Jazzpoint Wangen, Schwarzer Hasen in Beutelsau auf. Beginn ist um 20.30 Uhr. Mit dabei an den Drums ist der deutsche Schlagzeuger Ralf Gustke. Er hat bereits mit Xavier Naidoo, Chaka Kahn gespielt, teilt der Jazzpoint mit. Robert Schippers spielt Orgel und Keys. Den Gesangspart übernimmt die phantastische Caro Trischler. „Im Quartett klingen die Musiker so, als hätten Tony Williams Lifetime und Rickie Lee Jones gemeinsame Sache gemacht“, heißt es in der Ankündigung. Und ebenfalls, dass sich weitere Special Guests angesagt haben.